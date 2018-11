Deel dit artikel:













Man met mogelijk vuurwapen bedreigt vrouw in Uitgeest Foto: Shutterstock

UITGEEST - Een vrouw is vrijdag bedreigd door een man op de Gorskamplaan in Uitgeest. De man richtte mogelijk een vuurwapen op het slachtoffer en werd later aangehouden.

Het 45-jarige slachtoffer reed rond 12.30 uur vanuit de richting van een tennisbaan richting het station. Plotseling sprong een man voor haar auto. De man maakte een beweging naar de vrouw waardoor het leek alsof hij met een vuurwapen ging schieten. Hij liep vervolgens weg. Later die middag werd de 50-jarige verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Agenten troffen enkele messen bij de man aan. Een vuurwapen werd niet gevonden. Tips

De politie is op zoek naar getuigen van de bedreiging. Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. 💬 Whatsapp ons!

