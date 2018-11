Fonds voor zonnepanelen op schooldaken

NOORD-HOLLAND - De komende jaren krijgen vrijwel alle scholen zonnepanelen, zo verwacht de Stichting Schooldakrevolutie. Over de financiering is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de rijksoverheid en BNG Bank bevestigt een woordvoerster van de stichting Schooldakrevolutie.

Er wordt gewerkt aan een fonds van 100 miljoen euro, dat beschikbaar komt voor de aanleg van de panelen. "Hieruit kunnen de panelen voor 100 procent worden gefinancierd. En op die lening met een lage rente krijgen scholen dan een extra lange aflostijd van vijftien jaar." Volgens haar zijn dit betere voorwaarden dan huidige tarieven in de gewone markt.



De rijksoverheid zou bereid zijn garant te staan voor onvoorziene omstandigheden, zoals een school die in een krimpgebied leeg komt te staan.



Volgens de stichting liggen er in Nederland nu op circa duizend scholen zonnepanelen en gaat dit nog gebeuren bij ongeveer 6000 scholen. De Stichting Schooldakrevolutie wil de scholen gaan helpen met randzaken die komen kijken bij de aanleg van zonnepanelen, maar ook ledlampen. "De technische aspecten, de papierwinkel en de financiering."



De stichting heeft al in kaart gebracht hoeveel panelen een school kwijt kan op het dak. "Vanaf volgend jaar geven we die lijst vrij en kunnen scholen nagaan wat hun capaciteit is." Gemiddeld heeft een school ruimte voor tweehonderd panelen. De aanschaf van zoveel panelen kost die school ongeveer 50.000 euro, terwijl het leidt tot jaarlijks circa 6000 euro kostenbesparingen.



,,We hopen dat scholen het bespaarde geld inzetten voor educatie over duurzaamheid en het klimaatvraagstuk."