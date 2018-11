Amsterdams ticketplatform haalt 20 miljoen euro op

AMSTERDAM - Ticketplatform Tiqets krijgt 20 miljoen euro aan investeringen. Met dat geld wil Tiqets zijn technologie verder ontwikkelen en internationale groei versnellen.

Het bedrijf haalde in 2017 al 15 miljoen euro op. Tiqets begon in 2014 om twee redenen. Allereerst wilde het platform consumenten de mogelijkheid bieden om gemakkelijk, vertrouwd en last minute toegangskaarten voor musea en attracties te boeken. Daarnaast moesten musea en attracties wereldwijd een groter publiek kunnen bereiken en meer rendement kunnen halen uit de bezoekers. In 2015 werd het platform gelanceerd.

Meer dan 2000 musea en attracties in 140 steden sloten zich al aan bij het platform en tot augustus 2015 boekten 500.000 mensen via Tiqets.

CEO Luuc Elzinga: "Tiqets heeft zeer veel geïnvesteerd in technologie de laatste jaren en die investering betaalt zich nu terug. En we blijven innoveren om onze 'mobiele experience' te verbeteren, want maar liefst 70 procent van onze klanten boekt mobiel."