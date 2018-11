Huishoudboekje Den Helder niet op orde: gemeente mogelijk onder curatele

DEN HELDER - Als de gemeenteraad van Den Helder niet vlug met een oplossing komt voor de tekorten in de meerjarenbegroting dreigt de provincie om haar 'keihard onder curatele' te stellen. Dat meldt mediapartner LOS Den Helder.

Om het huishoudboekje op orde te krijgen komt de gemeente volgens LOS Den Helder ongeveer een miljoen euro tekort. Om dit gat in de begroting te verklaren moet de gemeenteraad komende donderdag 'op het matje komen' bij de provincie Noord-Holland.

Curatele

VVD-raadslid Jan Klopstra noemt de uitnodiging om langs te komen op het provinciehuis 'uitzonderlijk'. Hij ziet twee verschillende senario's voor zich: "Eén: we verwachten dat jullie tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Of twee: gemeente Den Helder, leuk en aardig, maar vanaf nu af aan staat u onder curatele."

Mocht het gebeuren dat de gemeente Den Helder onder curatele wordt gesteld zou dit grote consequenties hebben voor organisaties die afhankelijk zijn van gemeentesubsidies zoals buurthuizen, verenigingen, de schouwburg etc. Of deze organisaties de financiële problemen van de gemeente ook in hun portemonnee gaan voelen, moet donderdag duidelijk worden.