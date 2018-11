MEDEMBLIK - Op het kruispunt tussen de Markerwaardweg en de N239 bij Medemblik zijn vanochtend twee auto's tegen elkaar gebotst.

Een vrouw zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie kan dit echter niet bevestigen.

De auto's hebben aanzienlijke schade opgelopen. Over de toestand van het slachtoffer is niets duidelijk. De toedracht van het ongeluk is ook onbekend.