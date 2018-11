Sinterklaasjournaal weer van start

HILVERSUM - Nog vijf nachtjes slapen en dan zet de Goedheiligman weer voet aan wal. Dit betekent ook dat vanavond de nieuwe editie van het Sinterklaasjournaal van start zal gaan. Traditiegetrouw is de presentatie in handen van Dieuwertje Blok.

Begin maart had nog geen enkele gemeente zich gemeld voor de landelijke intocht. Nadat de NTR een oproep deed, werd de omroep juist overladen met aanmeldingen. Uiteindelijk is de keuze op gemeente Zaanstad gevallen, waar de stoomboot zaterdag rond het middaguur zal aankomen in Zaandijk.

Hoewel de NTR net als voorgaande jaren niets wil zeggen over de verhaallijn van het programma, is wel bekend dat de Sint dit jaar wordt bijgestaan door roetveegpieten. Ze verschillen wel van kleur. Naarmate ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter. Er zitten dus ook pieten bij, die helemaal zwart zijn.

De aanpassingen volgen op de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet. Het uiterlijk zal volgens de omroep geleidelijk richting minder zwart gaan. Ze dragen dit jaar handschoenen en maillots die goed bij de kleur van hun pak passen. Verder hebben de roetpieten verschillend haar en net als vorig jaar dragen ze geen gouden oorbellen meer.