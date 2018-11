Herdenkingsmonument WO I net op tijd onthuld in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Haarlemmer Jan Warmerdam heeft gisteren net op tijd kunnen herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. In Vijfhuizen onthulde hij zijn herdenkingsmonument.

Het leek er even op dat Jan geen plek kon vinden voor de kei met daarop de tekst: Aan allen die moesten. Dankzij de dorpsvereniging Vijfhuizen mocht hij de kei leggen onder de Vrijheidsboom op de Spieringerdijk in het dorp.

In zijn eentje stond hij ook niet gisteren op het moment dat de wereldoorlog eindigde. Warmerdam kreeg goed de aandacht en kon zijn verhaal kwijt. "Of je nu een loonwerker, timmerman of bakker was, je werd weggestuurd naar het front en je kon vechten voor je land. Dat had een akelige afloop voor zoveel van die mannen."

Warmerdam hoopt dat mensen nu een plek hebben om de slachtoffers van de oorlog vaker te herdenken.