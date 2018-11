Familie wil Blokker winkels in de verkoop zetten

HOORN - Na het afstoten van ketens zoals Intertoys, Xenos en Leen Bakker wil de familie Blokker nu ook een meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen verkopen. Dat bevestigt president-commissaris Michiel Witteveen desgevraagd aan het Financieel Dagblad (FD). De verkoopplannen bevinden zich in een pril stadium.

"Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek, en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in", zegt Witteveen tegen het Financieel Dagblad (FD). Hij reageert op verklaringen van ingewijden aan het FD over aftastende verkoopgesprekken.

Het moederbedrijf Blokker Holding besloot mei vorig jaar bijna al zijn winkeldochters te verkopen en zich volledig te richten op de Blokker-keten. De familie probeert nu alle resterende retailactiviteiten te verkopen, naast Blokker ook Big Bazar en de Xenos-winkels die nog niet zijn verkocht. Bij elkaar werken bij deze winkels meer dan 10.000 mensen.