Einde van Haarlemse Koepel als gevangenis: 'tralies' doorgeknipt Foto: Rein van Lierop

HAARLEM - Na een paar weken een cultureel festival in de cellen van de oude koepelgevangenis, gaat het markante gebouw in Haarlem de komende jaren dicht voor verbouwing. Er komt een cultureel opleidingsinstituut in. Als laatste act werden symbolisch de 'tralies' doorgeknipt.

Geschreven door Geja Sikma

Eén van de laatste bezoekers van het festival 'Architectual Healing' reed er altijd langs, maar was nog nooit binnen geweest. "Ik heb me altijd netjes gedragen", concludeert hij lachend. 'Dit is echt het einde'

Hij is onder de indruk van de afsluitende ceremonie. "Al die deuren die worden dichtgeslagen, het is echt het einde." De Koepel herbergt al een aantal jaren geen gevangenen meer, maar het heeft ondertussen goed dienst gedaan als 'hotel' voor de grote stroom vluchtelingen. Lees ook: 'Hotel de Koepel' sluit de deuren als noodopvang voor vluchtelingen: "Je bent vrij!" Sinds anderhalf jaar is duidelijk dat er nu een University College in komt, met ook ruimte voor film, kleine bedrijven, horeca en veel kunst en cultuur. Om dat laatste te benadrukken werd nog één keer een festival georganiseerd. "We hebben de afgelopen periode ongelofelijk veel andere dingen gedaan dan gevangenen houden", vertelt Jacqueline van de Sande van Stichting Panopticon die de Koepel heeft overgenomen. "Nu zijn we echt klaar met het gebruik als gevangenis." Tralies

Na het sluiten van de celdeuren en een ritueel met verbrande salie om de slechte geesten te verdrijven, worden symbolisch de tralies doorgeknipt. In september 2020 hoopt Panopitcon de Koepel weer te openen. "Maar het hele gebouw blijft in tact", verzekert Van de Sande. "We gaan eigenlijk een soort Guggenheim ín de gevangenis bouwen."