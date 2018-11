Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Zaandamse wijk Kogerveld Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ZAANDAM - Bij een steekpartij aan de Leverkruidweg in Zaandam is vanavond iemand gewond geraakt. Er zou een ruzie zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden in een woning.

Op dit moment doet de politie onderzoek.

