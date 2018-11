Deel dit artikel:













Kijken! Dit zijn de prachtigste Sint Maarten liedjes, zelfs vanaf de wc! Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - We hebben me toch een partijtje inzendingen binnengekregen voor onze 11 november-compilatie! Als je zelfs vanaf de bank én het toilet zo overtuigend Sint Maarten liedjes kan zingen, hoor jij in deze video thuis. Kijk, luister en geniet.