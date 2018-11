Wesley Harms op Grand Slam of Darts te sterk voor Webster

WOLVERHAMPTON - Wesley Harms heeft zijn tweede groepsduel op de Grand Slam of Darts gewonnen. De Noord-Hollandse darter, die in zijn eerste wedstrijd moest buigen voor de Engelsman James Wade (5-0), versloeg zondagavond Mark Webster met 5-3.

Harms moest de eerste leg nog aan de man uit Wales laten, maar pakte daarna vier legs op rij en had op die manier nog maar een leg nodig om de winst te pakken. De wedstrijd werd nog spannend omdat Webster een break terugpakte en vervolgens ook zijn eigen leg hield. Verder dan dat liet Harms het echter niet komen en via dubbel negen gooide hij de wedstrijd in het slot: 5-3.

Door de overwinning houdt de Noord-Hollander zicht op plaatsing voor de volgende ronde. De nummers één en twee uit de poule van vier plaatsen zich voor de knock-out-fase. Harms speelt dinsdag zijn laatste van de drie groepsduels; dan is Keegan Brown zijn tegenstander.