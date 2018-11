Den Helder Suns laat BAL Weert puntloos

WEERT - Den Helder Suns heeft de uitwedstrijd bij BAL in Weert met 91-102 gewonnen en blijft daarmee op de achtste plek staan, terwijl Weert nog steeds puntloos is.

De thuisploeg had in de eerste helft weinig in te brengen tegen Den Helder Suns. De ploeg van coach Peter van Noord stootte via 13-24 door naar een 34-51 ruststand.

In de tweede helft begon Den Helder veel meer te missen en daardoor leefde Weert helemaal op. De voorsprong van de Heldenaren liep terug tot zes punten: 65-71. In het laatste kwart mocht Weert nog even tot vijf punten terugkomen, maar daarna nam Den Helder weer een grotere voorsprong en passeerde de ploeg de 100 punten om te eindigen met een 91-102 stand.

De grootste inbreng in de score kwam van de buitenlanders bij Den Helder. Alex Laurent scoorde 29 punten en Lavone Holland kwam tot 27 punten.

Door de overwinning staat Den Helder met zes punten uit negen wedstrijden op de achtste plek en BAL Weert blijft puntloos laatste.