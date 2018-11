Als een wervelwind op een bierkratje door Wieringerwerf: "Biertje voor onderweg"

WIERINGERWERF - Ondanks dat er nog niet heel veel kilometers op de teller staan, heeft Max Hompe (19) uit Hoogwoud toch al behoorlijk wat aandacht getrokken met zijn gemotoriseerde kratje bier. "Een bvo'tje (biertje voor onderweg) en dan letterlijk!"

De 19-jarige creatieveling uit Hoogwoud bouwde een elektromotor en stopte die in een kratje pils. "Ik heb er een frame in gebouwd, een stuurtje op gezet en wieltjes eronder", vertelt hij aan NH Nieuws.

Geniale reacties

Een vriend van hem filmde zijn tocht en inmiddels is de video op Dumpert al 150.000 keer bekeken. "De reacties zijn echt geniaal. Je ziet namelijk niet dat er wieltjes onder zitten. Mensen lachen en wijzen. Daar doe ik het voor." In de video draagt Max zijn eenhoorn-'onesie' (een soort eendelig huispak). "Mooi in thema voor carnaval, dacht ik zo."



Max raakte geïnspireerd door een stel Duitsers dat iets soortgelijks had gedaan. Na een paar uur tekenen en drie avondjes klussen kon hij de weg op met het Amstel-kratje. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf liever Hertog Jan drink, maar dit rode kleurtje valt lekker op."

Legaal?

Of het legaal is - het kratje gaat 20 kilometer per uur - weet Max niet. "Soms moet je dingen doen die niet mogen. Een beetje door 'dorpies' rijden en geniale reacties krijgen. Je moet toch wat doen in het weekend."

Bekijk hier hoe Max door Wieringerwaard 'cruiset'.