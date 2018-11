Frenkie de Jong: "Met 7-1 winnen is wel prima"

ROTTERDAM - Frenkie de Jong vond dat Ajax niet zo goed speelde in de eerste helft tegen Excelsior in Rotterdam. "Maar met 7-1 winnen is wel prima."

"Ik ben blij dat we dik hebben gewonnen, dat is goed voor het doelsaldo." Over zijn eigen spel was hij niet zo te spreken. "Ik had er misschien eerder uit moeten gaan, want ik had wel weer last van mijn heup."

De middenvelder verwacht dat hij wel gewoon voor het Nederlands elftal kan uitkomen tijdens de komende wedstrijden tegen Frankrijk (vrijdag) en Duitsland (maandag) in de Nations League. "Ik heb nu heel veel pijn", zei hij na de zege van Ajax op Excelsior (7-1). "Maar we hebben nog een paar dagen."

De Jong liep woensdag een heupblessure op tijdens de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen Benfica. "Mijn heup is zwaar gekneusd", vertelde hij. "En hier bij Excelsior kreeg ik er weer en tik op. Dat zal je altijd zien."

Van de Beek: "Gaat weer lekker"

Met een heerlijk gevoel meldt Donny van de Beek zich maandag in Zeist voor het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de interlands tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League. "Het gaat weer lekker met me", beseft hij. "Ik speel weer veel bij Ajax en ben soms belangrijk."

Wat een verschil met vorige maand in de aanloop naar de interlands tegen Duitsland en België. "Je mag best van me weten dat ik even getwijfeld heb of ik wel zou worden opgeroepen", erkent de 21-jarige middenvelder. "Ik speelde niet veel bij Ajax. Maar gelukkig heeft de bondscoach vertrouwen in mij gehouden. Hij heeft ook tegen me gezegd dat het wel goed zou komen en dat ik gewoon moest doorgaan."