Bomvolle kerk voor rode dominee: "Hij is niet dood, hij leeft"

NIEUWE NIEDORP - Honderden belangstellenden hebben vandaag de herdenking van de 'rode' dominee Nico Schermerhorn bijgewoond. Ruim zestig jaar na zijn dood blijkt zijn gedachtegoed nog springlevend. Voor zijn grootste fan Niko Stammes was dat reden genoeg om zijn held voor weer tot leven te roepen.

Nicolaas Schermerhorn kwam uit Beets en vestigde zich in 1894 als dominee in Nieuwe Niedorp. Schermerhorn was een vrijdenker. Samen met zijn beroemde aangetrouwde neef Domela Nieuwenhuis stond hij voor socialisme, anarchisme en antimilitarisme. Ze bestreden de kerk, de kroeg, het kapitaal, de krijgsmacht en het koningshuis. De vijf k's die in hun ogen in dienst stonden van het kapitalisme.

Dat de opruiende dominee nog steeds de gemoederen bezig houdt blijkt wel uit de bezorgde emails die organisator Niko Stammes kreeg: "Of we wel een beetje uit wilden kijken met wat we zouden verkondigen vandaag. Ik vind dat wel gaaf. Dan merk je dat het nog steeds leeft."

Dienstweigeraar

Veel Niedorpers zijn opgegroeid met de levensvisie van de rode dominee. "Mijn opa was een van de eerste dienstweigeraars. Ik heb me ook voorbereid op dienstweigeren destijd, maar ze wilden me niet eens hebben. ik ben niet eens gekeurd," vertelt Sjoerd Binnerts aan NH Nieuws.

Alcoholvrij restaurant

Joop Koopman zegt de 'zoon van een crimineel' te zijn. Zijn vader heeft vier maanden vast gezeten in Veenhuizen voor dienstweigeren. Daarna heeft hij het eerste alcoholvrije restaurant van Nederland geopend. Koopman is dankzij zijn 'Schermerhorn'-opvoeding overtuigd vegetarier en drankbestrijder. Geen dienstweigeraar, want dat had hij er niet voor over.

Dominee Nicolaas Schermerhorn is overigens dubbel geëerd vandaag. Het plein voor de Fenikskerk aan de dorpsstraat is sinds vandaag naar hem vernoemd.