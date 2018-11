Deel dit artikel:













"Daley hoopt binnen afzienbare tijd weer fit te zijn" Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe

AMSTERDAM - Het is goed mogelijk dat Daley Sinkgraven binnenkort weer aansluit bij de groepstraining van Ajax. De blessuregevoelige Ajacied maakte op 18 november van het vorige jaar zijn laatste speelminuten in het eerste elftal van Ajax, maar is 'ontzettend gemotiveerd' om terug te keren.

Dat zegt zijn zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink in gesprek met NOS. "Hij is lang geblesseerd geweest, heeft terugslagen gehad.. Maar nu gaat het goed met Daley", zegt hij. "Zijn trainingsactiviteiten worden uitgebreid en zijn prioriteit is voor de winterstop om volledig met de groep mee te trainen. Daley hoopt binnen afzienbare tijd weer fit te zijn." In een oefenduel met FC Augsburg eind november vorig jaar raakte Sinkgraven, niet voor de eerste keer, geblesseerd aan zijn knie, waarna een operatie noodzakelijk was. Inmiddels hebben de Amsterdammers met Nicolás Tagliafico een nieuwe linksachter in huis.