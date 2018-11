Sanne trok 8000 kilo vooruit! Is ze daarmee de sterkste vrouw van NL?

EGMOND AAN ZEE - Wat deed jij deze zondagmiddag? Sanne Visser (29) sleurde een vrachtwagen vooruit! De Egmondse deed namelijk mee aan de wedstrijd Sterkste Vrouw Van Nederland. "Ik heb best wel faalangst en was dus héél erg zenuwachtig."

Dat vertelt Sanne aan NH Nieuws. Vlak na het laatste onderdeel van de wedstrijd belden we met de krachtpatser die onderweg is van Leeuwarden naar haar huis in Egmond aan Zee.

Hoe gaat het met je?

Een diepe zucht. "Tsja. Ik ben zesde geworden. Niet wat ik had gehoopt. Ik hoopte minstens op de top 3. Maar ik bedacht pas zeven weken geleden dat ik hieraan mee wilde doen en ik heb te kampen gehad met blessures. Dus als je het zo bekijkt is een zesde plaats best oké."

Je hebt faalangst?

"Ja. Ik was zo zenuwachtig. Mijn hart zat constant in mijn keel en ik heb de hele dag niets kunnen eten. Gelukkig had ik steun aan mijn beste vriend. Hij was vandaag even de coach. Vooral het onderdeel vrachtwagen trekken vond ik echt niet leuk. Dat was ook mijn slechtste onderdeel."

Hoeveel weegt die vrachtwagen eigenlijk?

"8000 kilo. Er komt veel knijpkracht en explosiviteit bij kijken. Dat heb ik niet echt. Ik ben wel heel sterk in mijn armen en statisch ben ik erg sterk. Mijn favoriete en beste onderdeel is een ijzeren boomstam van vijftig kilo boven mijn hoofd tillen. Dat lukte veertien keer."

Andere onderdelen bij de wedstrijd zijn melkbus sjouwen, gewicht omhoog gooien en een duwonderdeel met zware voorwerpen.



Hoe ben je zo sterk geworden?

"Heel veel trainen! In 2014 deed ik ook al mee en werd derde. Ik deed vroeger vaak wedstrijden met alleen mannen. Daarnaast doe ik aan powerliften." En als je denkt dat Sanne héél veel en alles eet om al die gewichten te kunnen tillen, heb je het mis. "Ik ben al drie jaar veganistisch en eet dus geen dierlijke producten. Dat heb je niet nodig om spiermassa aan te maken en sterk te worden. Ik ben trouwens nu wel even gestopt bij de MacDonalds voor een patatje. Hopelijk houd ik dat binnen."

Wat is je volgende doel?

"Ik december hoop ik me te kwalificeren voor het Nederlands Kamioenschap powerliften van 2019. Maar als het net zo gaat als vandaag... nou ja, ik hoop dat ik niks afscheur. Ik vond de sfeer vandaag in Leeuwarden wel heel gezellig en op één onderdeel was ik beter dan ik had durven hopen! Ik ga gewoon heel hard trainen. Mijn tante, die me vandaag aanmoedigde, zei al: ik bind gewoon thuis gewoon drie auto's aan elkaar en dan gaan we oefenen, zodat je de volgende keer wint op het onderdeel vrachtwagen trekken!"

Bekijk hieronder beelden van Sanne Visser tijdens de wedstrijd.