Adam Maher over eerste basisplaats na rentree: "Ik hoop dat er nog meer komen" Foto: Pro Shots / Joep Leenen

ALKMAAR - AZ won zondagmiddag tegen ADO Den Haag het tweede duel op rij. Echt flitsend was het niet, maar daar maalt middenvelder Adam Maher niet om. "Het was een zware wedstrijd maar gelukkig hebben we hem binnen gehaald. Het was niet onze beste wedstrijd maar uiteindelijk gaat hem om de drie punten. Ik denk niet dat over een week iemand het nog over het spel heeft."

Maher mocht voor het eerst sinds zijn rentree in de basis beginnen en dat stemt hem uiteraard tevreden. "Ja, het was mijn eerste en ik hoop dat er nog meer komen. Je probeert elke dag je best te doen op de training en de trainer te overtuigen. Uiteindelijk hoorde ik vanochtend dat ik in de basis mocht starten van de trainer en toen heb ik het uiterste eruit gehaald." Bekijk hieronder het hele interview met Adam Maher