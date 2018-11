Ruben over Nepalese arrestatie: "Mensen werden gek daar"

DEN HELDER - Hij kan het nog nauwelijks geloven. De 39-jarige Ruben Coppoolse is terug in Nederland. Een paar weken geleden zat hij nog met vijftien anderen in een Nepalese cel.

Ruben werkte in Nepal als leraar Engels met kansarme kinderen. Al jaren deed hij dit werk en hij reisde van dorp naar dorp. Alleen deed hij dit al geruime tijd zonder visum. Toen de autoriteiten hiervan hoorden werd Ruben opgepakt en in een cel gezet. Als hij de boete van 3500 euro niet betaalt, riskeert hij een gevangenisstraf van 3,5 jaar.

Onzekerheid

Wekenlang is zijn toekomst onzeker. Ruben heeft het geld niet en zijn kleine familie in Nederland ook niet. Toch liet Ruben de moed niet zakken. "De immigratiedienst zei ook dat ze nog nooit iemand hadden meegemaakt die zo ontspannen en rustig was als ik", vertelt hij, eenmaal veilig terug in Nederland.

"Ik heb daar mensen gek zien worden van frustratie, ze riepen: 'Haal me hieruit'. Maar ik bleef rustig. Ik had mijn bijbel om in te lezen en dat gaf me houvast." Ruben probeerde met het ergste rekening te houden. "Daar zeiden ze tegen me: ga er maar vanuit dat je 3,5 jaar zit, dan kan het alleeen maar meevallen."

Ondertussen startte Rubens zus in Nederland een inzamelingsactie om het geld voor zijn vrijlating bij elkaar te krijgen. Met als resultaat dat het hele bedrag al snel bijeen werd gebracht en Ruben naar huis mocht. "Ik was zo ontzettend blij; je voelt allerlei emoties maar vooral blijdschap. Ook de politie was blij voor me, ze zagen hoe gelukkig ik was."

Daklozenopvang

Terug in Nederland gaat het Ruben toch nog steeds niet voor de wind. Hij heeft een tijdlang geen baan en geen dak boven zijn hoofd. Hij slaapt op de dak- en thuislozenopvang, maar blijft positief: "Na de cel in Nepal valt alles mee. Wij hebben het zo goed hier in Nederland. Hier op de opvang heb je een bed en een warme douche. In Nepal had je niets; je sliep op een houten plank en je dekentje zat vol met 'bedbugs', ik ben heel blij om hier weer te zijn."

Ruben solliciteert hard naar een baan en doet zijn best om woonruimte te vinden. Uiteindelijk hoopt hij bij de overheid te werken om mensen te helpen die in een soortgelijke positie zitten en hij wil, als de tijd rijp is, terug naar Nepal. "Ik ben daar nodig en wil het werk daar afmaken."

Toch een baan

Net na het interview hoort Ruben dat hij een baan heeft als pakketbezorger. Voor hem is het een stap op weg naar een mooie toekomst.