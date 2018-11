Moet de winterjas nou al uit de kast of niet?

NOORD-HOLLAND - Wie een hekel heeft aan kou kan z'n hart nog een weekje ophalen. De komende dagen blijft het namelijk zacht najaarsweer en pas daarna zakt de temperatuur naar winterse graden.

"Laat de winterjas nog maar even in de kast", vertelt NH-weerman Jan Visser. "De temperaturen zijn nog steeds zacht voor deze tijd van het jaar. Het wordt komende week rond de 13 graden met weinig regen. Alleen morgen wordt een natte dag." Daardoor wordt er ook een drukke ochtend- en avondspits verwacht.

Lees ook: Veel buien op komst: waarschuwing voor drukke ochtend- én avondspits

"Maar met de kou valt het allemaal nog mee", zegt Visser. Pas volgend weekend voelt het een stuk frisser aan. De temperatuur zakt dan steeds verder en vooral op zondag zal het even wennen worden voor de liefhebbers van temperaturen met dubbele cijfers. "Het wordt een graad of zeven. Maar dan nóg laat ik mijn winterjas thuis hoor. Een iets dikkere is wel verstandig."

Kale bomen

Voor wie het is opgevallen: de bomen worden al kaler. Bladeren dwarrelen in grote getalen van de takken. Dat heeft te maken met hoelang het licht is, legt Visser uit. "Eind november zijn alle bomen als het goed is kaal. Dus geniet nu nog even van een kleurrijke boswandeling!"