Donar maakt vroeg verschil tegen kwakkelend Apollo

GRONINGEN - Het is Apollo opnieuw niet gelukt om punten bij het totaal te voegen. De Amsterdammers gingen op bezoek in Groningen bij Donar uiteindelijk met 86-55 onderuit.

Het verschil werd al vroeg gemaakt door de ploeg uit Groningen. Na het eerste kwart stond het team van coach Erik Braal al met 32-14 voor, mede door acht punten van Joseph Wall. Vervolgens groeide het niveau van beide ploegen iets naar elkaar toe en dat zorgde ervoor dat het tweede kwart met 18-14 naar Donar ging. Het zorgde voor een ruststand van 50-28.

Niet meer spannend

Ondanks dat de Amsterdammers wat beter in de wedstrijd kwamen, lukte het maar niet om dichterbij te komen. Berend Weijs was in het vierde kwart nog belangrijk voor zijn ploeg met zes punten, maar ook hij kon er niet voor zorgen dat het duel nog spannend werd. Nadat het vierde kwart uiteindelijk met 18-16 een prooi was geworden voor Donar, stond er na afloop van de wedstrijd 86-55 op het scorebord.

Door de nederlaag blijft de ploeg van Patrick Faijdherbe op twee punten steken en houdt het alleen Basketball Academie Limburg onder zich op de ranglijst.