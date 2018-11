Aanvoerder Guus Til bezorgt AZ moeizame zege

DEN HAAG - AZ heeft voor de derde keer op rij gewonnen. Na een matig duel met ADO Den Haag kon de ploeg van John van den Brom de punten meenemen naar Alkmaar. Aanvoerder Guus Til groeide uit tot de matchwinner: 0-1.

De eerste helft was er een om snel te vergeten. AZ was in de beginfase de bovenliggende partij, maar het eerste kansje liet op zich wachten tot de zeventiende minuut. Albert Gudmundsson, die in de basis mocht starten wegens het ontbreken van Calvin Stengs, schoot na een afvallende bal zijn volley hoog over.

Het grootste gevaar van AZ-kant kwam van Oussama Idrissi. De aanvaller schoot de bal achter ADO-doelman Robert Zwinkels in het doel, maar kon al snel stoppen met juichen. Mats Seuntjens, die de assist gaf, stond voorafgaand aan het doelpunt buitenspel en dus ging de goal niet door. Tussendoor had ook ADO haar eerste speldenprikjes uitgedeeld. Tomás Necid kwam net tekort na een voorzet vanaf rechts en Abdenasser El Khayati schoot over vanaf randje zestien.

Til

Waar in de eerste helft de grote kansen lang uitbleven, was dat in het tweede bedrijf juist niet het geval. Binnen vijf minuten was het raak voor aanvoerder Guus Til, die afwerkte nadat verdediger Pantelis Hatzidiakos een vrije trap knap teruglegde. Idrissi had de voorsprong zelfs snel kunnen verdubbelen, maar hij mikte over.

Oppertunistisch

Hierna probeerde ADO wat oppertunistischer te spelen en gooide AZ het vooral op de verdediging. Toch werden de Hagenezen niet erg gevaarlijker. Sterker: de grootste kans was uiteindelijk voor de Alkmaarders. Idrissi kwam vanaf links naar binnen en mikte de bal op de paal. Het bleek het laatste noemenswaardige wapenfeit, waardoor AZ de derde overwinning op rij boekte en Til de matchwinner werd.

Van den Brom

"Het was toch verschrikkelijk?", zei Van den Brom, de vierde keer met AZ bij ADO Den Haag wist te winnen, na afloop. "Dit was wel de minst overtuigende. Als trainer en als liefhebber heb ik naar een vervelende wedstrijd gekeken. Er zijn wel positieve dingen uit te halen, maar dan moet je wel gaan zoeken."

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Gudmundsson (Rotariu/67), Seuntjens (Van Rhijn/79), Idrissi

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupée, N. Kuipers, Kanon, B. Kuipers; Immers, El Khayati, Malone; Hooi (Lorenzen/79), Necid (Falkenburg/59), Goossens (Goppel/61)