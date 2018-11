Ajax verslaat Excelsior met Van de Beek als grote man

ROTTERDAM - Ajax heeft zondag nog weer eens aangetoond dat het verschil tussen Ajax, PSV en de rest van de eredivisie toch wel erg groot is. Op het kleine veld in Rotterdam stonden de Ajacieden bij de rust al op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Excelsior, door doelpunten van Van de Beek en Schöne. Van de Beek, Dolberg, Jerdy Schouten (ed), Ziyech en Neres zorgden na rust voor de overige doelpunten van Ajax. Messaoud scoorde het enige doelpunt van de Rotterdammers.

Het was weer wat anders voor de Ajacieden, van het Estadio da Luz naar het oude Woudenstijn, een verschil van 60.000 toeschouwers. Bij Ajax startte Kasper Dolberg in de spits en kon Frenkie de Jong gewoon spelen, na de beuk die hij op zijn heup kreeg tegen Benfica. David Neres was het kind van de rekening. De Braziliaan mocht tegen Benfica nog starten, maar moest nu op de reservebank plaatsnemen.

Hoewel Ajax het spel dicteerde tegen het defensieve spel van Excelsior, waren de Rotterdammers een paar keer gevaarlijk met counters, maar pas in de tweede helft wist de ploeg van trainer Adrie Poldervaart daar een keer uit te scoren, maar toen stonden ze al met 0-3 achter.

Kansen genoeg

Ajax had in het eerste kwartier een paar kansjes via onder andere een volley van Dusan Tadic, die keeper Stevens niet meteen klemvast had, en kort daarna kopte Matthijs de Ligt naast uit een voorzet van Hakim Ziyech. Ziyech zelf testte keeper Stevens met een afstandschot en een kopbal van Nico Tagliafico werd van de lijn gehaald. Na 24 minuten spelen leek Tadic de score te openen uit een teruggelegde bal van Donny van de Beek, maar keeper Stevens kon de bal nog net overtikken. Excelsior wilde af en toe ook aanvallen, waardoor voor Ajax meer ruimte ontstond. Na ruim een half uur spelen kon Van de Beek daarvan profiteren en hij liet de 0-1 aantekenen op aangeven van Tadic.

Schöne en vrije trappen

Vlak voor rust kreeg Ajax een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Dat was een uitgelezen kans voor Lasse Schöne, die de bal fraai via de lat in de bovenhoek deponeerde voor de 0-2, wat ook de ruststand was.

Tweede doelpunt Van de Beek

Meteen na de rust kwam Koolwijk helemaal vrij voor keeper André Onana te staan, maar hij kopte de voorzet naast. Een minuut later schoof Van de Beek aan de andere kant de 0-3 achter keeper Stevens uit een voorzet van de na de rust ingevallen Rasmus Kristensen.

Messaoud redt de eer

In de 52e minuut verspeelde Ajax de kans om het record uit het seizoen '95-'96 te evenaren. Toen hield de ploeg tien keer een clean sheet uit de eerste twaalf wedstrijden. Door een doelpunt van Ali Messaoud werd het 1-3 en blijft Ajax steken op negen clean sheets in de eerste twaalf duels van het seizoen.

En het scoren gaat door

Na een klein uur spelen zorgde Kasper Dolberg voor de 1-4 na een mooi hakje van Van de Beek, die zo een groot aandeel had in de uiteindelijke overwinning van de Amsterdammers.

Ajax kreeg nog meer kansen en kwam op 1-5 door een eigen doelpunt van Jerdy Schouten uit een hoekschop van Ajax.

Excelsior kwam nauwelijks meer voor in het stuk. De voor Tadic ingevallen Klaas-Jan Huntelaar was dicht bij de 1-6, maar zag zijn bal net voorlangs gaan. Met nog tien minuten te spelen maakte Hakim Ziyech er dan wel 1-6 van met een afstandschot.

En de koek was nog niet op, want David Neres maakte er ook nog 1-7 van, wat uiteindelijk ook de eindstand was.

Ajax blijft door de overwinning PSV volgen op vijf punten achterstand, maar is wel weer iets ingelopen qua doelsaldo.

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Messaoud (Mamudov/84), Bruins, Koolwijk (Anderson/72); Ómarsson, Haspolat

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Kristensen/46), De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong (Neres/62); Ziyech, Van de Beek, Tadic (Huntelaar/74); Dolberg