Doelpuntrijk duel tussen hockeysters Amsterdam en Laren

AMSTERDAM - Dit weekend stonden in de hoofdklasse bij de hockeyvrouwen maar liefst drie Noord-Hollandse onderonsjes op het programma. Die tussen Amsterdam en Laren was het doelpuntrijkst, waarbij Amsterdam met 7-2 won. Hurley verloor het thuisduel van Pinoké en Huizen pakte eindelijk weer eens punten tegen naaste concurrent Bloemendaal.

Amsterdam - Laren 7-2

Bij de rust was er al zes keer gescoord in het Wagener stadion tussen de nummers drie (Amsterdam) en vijf (Laren). Laren opende in detweede minuut de score via Maxime Kerstholt, maar Eva de Goede (2x), Felice Albers en Marijn Veen zorgden ervoor dat Amsterdam met 4-1 aan de leiding kwam. Mila Muyselaar maakte er nog voor de rust 4-2 van met een benutte strafbal. Na de rust ging Amsterdam verder met scoren. Kitty van Male maakte er 5-2 van en Marijn Veen zorgde met haar tweede treffer van de middag voor de 6-2 en Eva de Goede sloot het doelpuntenfestijn af met de 7-2 uit een strafcorner. Amsterdam stijgt door de winst naar de tweede plek met 30 punten uit 13 duels.

Hurley - Pinoké 2-3

De buren in het Amsterdamse Bos maakten het spannend, maar Pinoké trok aan het langste eind met de 2-3 eindstand. Gitte Michels opende de score voor Hurley uit een strafcorner, terwijl Kari Stam nog in de eerste helft voor de gelijkmaker zorgde. Meteen na rust benutte Gitte Michels haar tweede strafcorner en zette Hurley daarmee opnieuw op voorsprong. Gabi Nance leek twaalf minuten voor tijd een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar Frances Westenberg bezorgde Pinoké negen minuten voor tijd de overwinning. Hurley en Pinoké hebben nu allebei 17 punten uit 13 wedstrijden en staan daarmee op de zevende en achtste plek.

Huizen - Bloemendaal 2-1

De strijd tussen de nummers tien (Bloemendaal) en elf (Huizen) leverde de ploeg uit het Gooi weer eens punten op. Noa van Leer had Huizen voor rust al op voorsprong gezet uit een strafcorner en Annabel Weers zorgde er, eveneens uit een strafcorner, voor dat Huizen op 2-0 kwam in de tweede helft. Met nog een kwartier te gaan bracht Nine Rijna de spanning weer terug, maar verder dan de 2-1 kwam Bloemendaal niet meer. Bloemendaal en Huizen hebben nu allebei zes punten uit 13 wedstrijden. en hebben alleen Groningen nog onder zich staan op de ranglijst.