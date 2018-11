Deel dit artikel:













Porno-ondernemer moet stadsbrouwerij Medemblik redden Foto: Shutterstock Foto: NH Nieuws

MEDEMBLIK - Stadsbrouwerij Radboud in Medemblik kampt al langer met financiële problemen, dus zit er voor het bestuur niks anders op dan de aandelen in de verkoop te gooien. Er is al een gegadigde, namelijk de man achter pornowebsite The Hun.

Patrick Terwee, de man achter een van de grootste pornowebsites op het wereldwijde web, heeft inmiddels samen met een partner een bod uitgebracht. De mogelijk nieuwe investeerder van de brouwerij was niet bereikbaar voor een reactie. Lees ook: De Beleving blaast Medemblikse brouwgeschiedenis nieuw leven in Bij een spoedvergadering afgelopen week werd de financiële situatie besproken met de aandeelhouders. Er zijn namelijk twee opties voor de brouwerij: of failliet gaan, of de aandelen voor twintig procent van de oorspronkelijke waarde van de hand doen. Dat melden bronnen binnen de brouwerij. Volgens Lars Kuipers van de brouwerij is van een faillissement nog geen sprake. "Het klopt wel dat het wat moeilijker gaat dan verwacht. Maar met de nieuwe investeerders willen we het merk Raboud groot maken. Ook voor de stad Medemblik." 💬 Whatsapp ons!

