Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gudmundsson en Maher in basisopstelling AZ Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe

DEN HAAG - John van den Brom heeft Albert Gudmundsson aangewezen als vervanger van Calvin Stengs in het basiselftal van AZ. De IJslander speelt, omdat de AZ-leiding het niet verstandig achtte om de net herstelde Stengs op het kunstgras van ADO Den Haag te laten spelen. Ook Adam Maher begint vanaf de aftrap. Hij vervangt Teun Koopmeiners, die ziek is en om die reden ontbreekt in de selectie.

Daarmee is de eerste basisplaats van Maher sinds zijn terugkeer bij AZ een feit. Tot dusver viel hij vier keer in en scoorde hij een doelpunt. De overige negen namen in de basisopstelling van AZ zijn hetzelfde als de wedstrijd van vorige week tegen De Graafschap. Mats Seuntjens staat dus opnieuw in de spits bij de Alkmaarders. De afgelopen twee duels stond de alleskunner ook al in de spits en in beide wedstrijden was hij ook direct trefzeker. Tegen De Graafschap groeide hij uit tot matchwinner. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Gudmundsson, Seuntjens, Idrissi Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupée, N. Kuipers, Kanon, B. Kuipers; Immers, El Khayati, Malone; Hooi, Necid, Goossens