Frenkie de Jong start bij Ajax tegen Excelsior Foto: Pro Shots/Toin Damen

ROTTERDAM - Frenkie de Jong start gewoon in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Kasper Doberg staat in de spits en David Neres is het kind van de rekening. Hij moet op de bank plaatsnemen.

Na de gooi die De Jong kreeg in de wedstrijd tegen Benfica was het nog de vraag of hij zou kunnen starten met de kneuzing in zijn zij die hij daarbij opliep, maar hij is fit. David Neres mocht starten tegen Benfica, maar moet vandaag weer plaatsnemen op de bank. Kasper Dolberg start in de spits bij de Amsterdammers. Dolberg mocht woensdag slechts invallen tegen Benfica (1-1) in de Champions League. Zakaria Labyad is er helemaal niet bij, hij zit ziek thuis. De wedstrijd in Rotterdam begint om 14.30 uur. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Dolberg Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Messaoud, Bruins, Koolwijk; Ómarsson, Haspolat