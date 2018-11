Vier tieners aangehouden na straatroof in Purmerend

PURMEREND - Vier tieners uit Purmerend zijn vannacht aangehouden nadat zij even daarvoor een 23-jarige man hadden overvallen op straat.

De vier verdachten zijn 16 en 17 jaar oud. Rond 02.00 uur zouden zij een 23-jarige man uit Hoogkarspel hebben overvallen in de buurt van de Melkweg in Purmerend.

Het viertal bedreigde het slachtoffer en dwongen hem om zijn waardevolle spullen af te geven. Dankzij een getuige kon de politie twee van de vier verdachten al snel aanhouden. Even later werden de twee andere jongens in de kraag gevat.

Getuigen worden verzocht zich te melden met de politie via 0900-8844.