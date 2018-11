LIVE: AZ op bezoek bij ADO Den Haag

DEN HAAG - AZ gaat vanmiddag proberen om na bekerzege op VVV-Venlo (2-0) en de overwinning op De Graafschap voor de derde achtereenvolgende keer te winnen. De ploeg van John van den Brom gaat om 14.30 uur op bezoek bij ADO Den Haag. De wedstrijd is negentig minuten lang rechtstreeks te volgen op deze site, de app en de Facebook-pagina van NH Sport.

AZ zat in een dip, maar is zichzelf daar nu weer uit aan het werken. Na de twee overwinningen op rij van de afgelopen weken willen de Alkmaarders de reeks voortzetten en ADO Den Haag verslaan.

Dat zullen zij wel moeten doen zonder Calvin Stengs. De jonge aanvaller, die vorige week nog in het basiselftal stond, speelt niet mee tegen de ploeg uit Den Haag. ADO speelt haar thuiswedstrijden op kunstgras en AZ denkt dat het beter is dat Stengs voorlopig alleen op echt gras speelt. Ook Marko Vejinovic is er niet bij. Hij liep afgelopen woensdag een blessure op.

ADO

Met ADO Den Haag treffen de Alkmaarders een ploeg die de afgelopen tijd niet lekker in haar fel zit. De laatste zege dateert van 6 oktober en in de vier wedstrijden die daarop volgden kreeg de Haagse club liefst elf doelpunten om de oren. Het bleek voor trainer Alfons Groenendijk een reden om de nodige wijzigingen aan te brengen aan zijn basisopstelling. Zo zullen doelman Indy Groothuizen en ras-Hagenees Tom Beugelsdijk niet aan de aftrap staan.

Of AZ de derde overwinning op rij weet te boeken, hoor je vanaf 14.30 uur via de site, de app en de Facebook-pagina van NH Sport. Marijn Willems en Edward Dekker doen negentig minuten lang rechtstreeks verslag.