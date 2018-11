Dealende portiers W Hotel ontmaskerd dankzij undercoveroperatie

AMSTERDAM - Een paar lijntjes coke of een pilletje om de nacht door te halen. Als bezoeker van het W Hotel aan de Spuistraat in Amsterdam hoefde je daar tot voor kort niet eens de straat voor op. Het vijfsterrenhotel heeft drie ‘welcome ambassadors’ op staande voet ontslagen, omdat ze op hotelkamers drugs aan gasten verkochten. Vrijdag staan ze voor de rechter.

"Kunnen we wat lekkers krijgen voor vanavond? Iets om wakker te blijven", vraagt één van de hotelgasten. De portier weet genoeg en vertelt dat hij aan van alles kan komen. Van xtc tot cocaïne.

Het is een in het oog springend gebouw, het W Hotel in de Spuistraat. Het vijfsterrenhotel, gevestigd aan weerszijden van de straat, telt 238 kamers en suites. Op het dak een rooftop pool met uitzicht over de stad. De goedkoopste kamer (via de website) kost 270 euro per nacht. Voor de duurste suite - 'Luxer wordt het niet!' - tel je 2400 euro per nacht neer.

"Ik moet iemand bellen." De medewerker van het W Hotel weet niet of de vaste dealer in de buurt is. "Ik wil jullie wel vragen hier discreet mee om te gaan." Nog voor het einde van zijn dienst meldt hij zich bij de kamer van de hotelgast. "Bedankt dat je zo snel kon komen." "Het hotel heeft de eerste prioriteit", reageert de portier. Hij overhandigt twee witte envelopjes en vertrekt weer.

Wat deze portier niet weet, is dat hij in werkelijkheid zaken doet met undercoveragenten. Hij verkoopt hier cocaïne aan politiemensen die zich voordoen als bezoekers van het W Hotel. Twee van zijn collega's lopen op een soortgelijke manier tegen de lamp.

'Uiterst discreet'

Bij het hotelmanagement bestaat dan al langer het vermoeden dat sommige personeelsleden het begrip 'room service' iets te ruim interpreteren. Een gast, die na nieuwjaarsnacht het hotel wordt uitgezet omdat hij zich zou hebben misdragen, mailt het hotel dat er drugs worden verkocht aan bezoekers door de 'welcome ambassadors' (zoals het hotel zijn portiers noemt). De politie krijgt dezelfde signalen binnen.

De security manager en de director of rooms van het W Hotel brengen in het voorjaar een bezoek aan de politie. Het management vraagt de recherche de zaak grondig te onderzoeken, maar vraagt wel om 'uiterste discretie'. Het hotel belooft volledige medewerking.

Computer met bewakingsbeelden

Dat de recherche de zaak hoog opneemt, blijkt wel uit het traject dat daarop volgt. Twee agenten verblijven begin mei vijf dagen op rij in een kamer met uitzicht op de hoofdingang. In die kamer hebben ze de beschikking over een computer waarop ze live kunnen meekijken met alle beveiligingscamera’s van het hotel. Via een portofoon kunnen de rechercheurs meeluisteren met het hotelpersoneel.

Agenten noteren dat de portiers amicaal met elkaar en met taxichauffeurs omgaan. Ze zien ook dat een aantal keer een pakketje wordt aangenomen, al wordt niet duidelijk wat er in zit. Na vijf dagen observeren, meekijken en meeluisteren, gaat de politie ruim twee maanden later over tot actie. Een officier van justitie geeft toestemming voor een pseudokoop: de agenten mogen - in het belang van het onderzoek - drugs kopen bij de verdachten.

Dat gebeurt niet alleen op vrijdagavond 20 juli, zoals in het begin van dit verhaal beschreven. Ook de volgende dag is de politie in het hotel. Undercover. Een van de 'welcome ambassadors' meldt zich die zaterdagochtend iets voor elf uur bij één van de kamers. Daar treft hij vier vrouwen, casual gekleed. Midden twintig, zo schat hij.

'Het is voor een feestje'

Ze vragen hem of hij aan een klein beetje coke en wat xtc-pillen kan komen. "Het is voor een feestje." Het valt de man op dat de vrouwen een polsbandje dragen van de Madfox, de club onder het hotel. Ook deze portier weet op dat moment nog niet dat hij zaken doet met politieagenten.

Tien minuten later klopt de hotelmedewerker weer op de kamerdeur. Zonder xtc. Hij kan de pillen nu niet leveren, omdat hij de kwaliteit niet kan garanderen. Dit keer komen de pillen bij een andere dealer vandaan. De vrouwen kopen uiteindelijk 1 gram coke. De portier gaat - 50 euro rijker - verder met zijn werkzaamheden: de bagage van het viertal mag naar beneden.

Argwaan bij personeel

Maar dan gaat het bijna mis. De baliemedewerker merkt op dat de vrouwen nog niet betaald hebben voor hun verblijf. Eén van hen pleegt snel een telefoontje en de baliemedewerker wordt al na een paar minuten gebeld door een leidinggevende. Het viertal hoeft niet te betalen.

"Alles is geregeld", krijgt hij te horen. De vier vrouwen vertrekken in een opvallende auto: een Audi Q5. De hotelmedewerkers blijven enigszins verward achter. Vips, denken ze. Die komen ten slotte wel vaker in het vijf sterren hotel. Het kenteken van de Audi en de naam waaronder het viertal is ingecheckt, zijn uit het systeem verwijderd.

Een paar maanden later, het is dan woensdagavond 12 september, wordt een derde portier aangesproken tijdens zijn dienst. Of hij misschien iets weet om een avondje door te halen op de hotelkamer. De bezoeker vraagt de portier om 2 gram cocaïne. "In welke kamer verblijf je?"

Drie portiers ontslagen

Ook deze 'welcome ambassador' loopt uiteindelijk in de val. Hij moet zich, net als zijn twee collega’s komende vrijdagmiddag verantwoorden voor de rechter. Hun baan bij het hotel in de Spuistraat zijn ze in elk geval kwijt.

Het W Hotel wil niet inhoudelijk reageren, maar zegt in een reactie: "We hebben de politie geassisteerd in een onderzoek. Omdat het nu in hun handen ligt, kunnen we verder geen commentaar geven. De veiligheid van onze klanten en het personeel is onze eerste prioriteit", aldus een woordvoerder.