Irene Schouten en Mats Stoltenborg winnen marathon

HEERENVEEN - Irene Schouten heeft de vierde wedstrijd van de KPN Marathon Cup op haar naam geschreven en voert daarmee het klassement aan. Bij de mannen ging de winst naar Mats Stoltenborg.

Bij de vrouwen was de Andijkse Schouten in Heerenveen de snelste en eindigde voor Imke Vormeer en Iris van der Stelt.Na vier wedstrijden staat Schouten op de eerste plek van de ranglijst met 80,3 punten, voor Bianca Bakker (76 punten) en Iris van der Stelt (71 punten).

Vorige week deed Schouten niet mee in Utrecht, omdat ze in Heerenveen was voor de wereldbekerkwalificatie.

Stoltenborg

Bij de mannen won Mats Stoltenborg. De 26-jarige schaatser uit Hoofddorp van Team Bouw & Techniek klopte Jorrit Bergsma in de sprint. Stoltenborg en Bergsma hadden samen met Marcel van Ham een ronde voorsprong genomen op het peloton in de wedstrijd die over 125 ronden ging.

Nadat de grote groep had gesprint om de vierde plaats, mochten de drie overgebleven schaatsers strijden om de winst. Bergsma trok hard door aan kop, maar de olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de 10 kilometer kon niet voorkomen dat Stoltenborg hem op het laatste rechte stuk naar de finish passeerde. Bergsma probeerde van alles om zijn concurrent voor te blijven en leek Stoltenborg zelfs even vast te pakken, maar de schaatser uit Hoofddorp toonde zich de sterkste. Van Ham kwam als derde over de streep.