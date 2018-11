Aalsmeer wint handbalderby van Volendam

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer hebben het Noord-Hollandse onderonsje in de BENE League gewonnen van Volendam. In de Bloemhof werd het 35-26 voor de ploeg van trainer Bert Bouwer.

Volendam miste alleen doelman Gerrie Eijlers, die nog met een rugblessure kampt. Bij Aalsmeer keerde Robin Boomhouwer weer teug in de ploeg.

De Volendammers hadden nog wat goed te maken van vorig seizoen, toen Aalsmeer twee keer in weg stond. Eerst voor de NHV-beker en Aalsmeer was ook in de play-offs voor het landskampioenschap te sterk.

In de harde wedstrijd, met veel tijdstraffen, stond Aalsmeer vrijwel de hele wedstrijd voor. Af en toe kon Volendam op gelijke hoogte komen, maar daarna liep Aalsmeer weer uit. Met een 15-13 stand gingen de ploegen rusten. Onder aanvoering van Tim Bottinga en Robin Boomhouwer liep Aalsmeer in de tweede helft langzaam verder weg naar de 35-26 eindstand.

Aalsmeer blijft op de derde plaats staan met elf punten uit acht wedstrijden, terwijl Volendam op acht punten blijft steken.