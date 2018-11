Deze 'sintofiel' runt een sinterklaasmuseum

ZAANSTAD - Oldtimer eruit, sinterklaasspullen erin. Twee weekenden per jaar runt de familie Fraij uit Westzaan een sinterklaasmuseum in de garage. De voorbereidingen zijn in volle gang. "Dit jaar komt de Sint naar Zaanstad, dus we hebben een speciale expositie over de landelijke intocht."

Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar Markjan Fraij weet al hoe het museum er dit jaar uit gaat zien. "Hier komt een vitrine over het paard van Sinterklaas. Daar een kast met eten: pepernoten, chocoladeletters en marsepein, onlosmakelijk verbonden met de Sint."

Markjan noemt zichzelf sintofiel, dozen vol met sint-snuisterijen staan opgestapeld in het tuinhuis. "Die moeten er allemaal uit, want hier komt de expositie over de landelijke intocht. Het is een grote eer dat de Sint dit jaar eindelijk in Zaanstad aankomt."

WC vol Sinterklazen

Vroeger stond alles in huis. "Help, mijn man heeft een hobby," grapt zijn vrouw Sylvia. "De woonkamer stond vol, de wc groeide dicht. Gelukkig is het nu allemaal naar de tuin verplaatst."

Het hele gezin is er druk mee. "Als klein meisje hielp ik al mee en nu doe ik zelfs de administratie," vertelt dochter Dewi. "Op de dag zelf sta ik in het winkeltje en organiseer ik de speurtochten voor de kinderen."

Wist je dat er speciaal Zaanstad-sintpapier is?

Markjan heeft een paar bijzondere pronkstukken in de collectie. "Een heel mooi beeldje van de heilige Sint Nicolaas en heel oude sint-boeken. Dat zijn de krenten uit de pap, oftewel: de lekkerste pepernoten uit de zak, zoals ik het zeg."

Discussie

En speelt de pietendiscussie ook hier? "Niet bij mij, die discussie laat ik aan me voorbij gaan. Maar zelfs als Zwarte Piet zou verdwijnen, dan hoort hij thuis in het museum. Want de geschiedenis kun je niet uitgummen."

Twee weekenden per jaar is het Sinterklaasmuseum geopend. Op 24 en 25 november en het weekend erna op 30 november en 1 en 2 december. "Daarna mag de oldtimer weer naar binnen: mijn zomerhobby."

Bekijk de hele reportage over de 'sintofiel' bovenaan!