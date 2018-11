Aanstaande dinsdag geflitst bij Weesp of Amsterdam? Geen boete maar vragenlijst!

AMSTERDAM - Aanstaande dinsdag en donderdag doet Rijkswaterstaat op verschillende plaatsen een verkeersonderzoek onder personenauto's. Nadat je kenteken is geregistreerd, krijg je een enquête opgestuurd. In onze provincie gebeurt dit op de A9 bij Raasdorp (richting Amsterdam) en de A1 bij Weesp Richting Amsterdam.

Rijkswaterstaat wil hiermee inzicht krijgen in het weggebruik, ontwikkelingen en trends op de autosnelwegen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de herkomst van je auto, wanneer je reist en hoe je omgaat met files.

Camera

Langs de geplande plekken word je met een camera geregistreerd. Een week na je registratie, krijg je de brief met een link naar de enquete. Het is de tweede keer dat dit onderzoek wordt gehouden in de randstad.

In totaal zijn er 38 meetlocaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.