Burgemeester: "Zwarte pietendiscussie in Weesp lijkt een gesprek met doven"

WEESP - Ook in Weesp lopen de emoties over Zwarte Piet hoog op. De plaatselijke organisatie van de intocht houdt vast aan Zwarte Pieten, maar waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove wil dat veranderen. Ondertussen komen steeds meer groepen voor- en tegenstanders naar Weesp om te demonstreren, zoals Actiegroep Pro Zwarte Piet.

Het was maar een klein groepje dat vandaag in Weesp demonstreerde voor Zwarte Piet. De actiegroep was speciaal naar Weesp gekomen, omdat de burgemeester wil dat ook Weesp meebeweegt met de maatschappelijke verandering - dus roetveegpieten wil invoeren.

Volgens de demonstranten zet de burgemeester van Weesp de plaatselijke sinterklaasorganisatie onder druk. "Hier in Weesp hebben we nog steeds echte pieten, ze zijn pikzwart en dat willen we graag zo houden", licht een van de actievoerders toe.

Waarnemend burgmeester Bas Jan van Bochove vindt het jammer dat het eens zo gezellige kinderfeest in Weesp steeds meer het toneel wordt van een bittere strijd tussen groepen voor en tegenstanders. “Ik denk dat je in deze tijd ook een organisatie van de intocht van Zwarte Piet rekening moet houden met ontwikkelingen in de samenleving en moet nadenken over hoe je met pieten omgaat", vertelt hij aan NH Nieuws.

De burgemeester ergert zich aan de houding van de organisatie van de sinterklaasintocht. Bekijk de video met daarin ook een reactie van de organisatie van de Sinterklaas Intocht Weesp.





Tegenstanders van Zwarte Piet hebben al aangekondigd volgende week tijdens de sinterklaasintocht in Weesp te gaan demonstreren.