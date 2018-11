Heel Santpoort loopt uit voor bijzondere onthulling: "Beladen en emotioneel"

SANTPOORT-NOORD - Er is vandaag in Santpoort-Noord een speciale muziektent onthuld. De tent dient als eerbetoon aan ras-Santpoorter Aart Aarts, die plotseling overleed in 2013.

De onthulling maakte dubbele gevoelens los, vooral voor familie en vrienden. "Het is heel erg beladen en emotioneel", zegt Sharon Aarts, dochter van Aart. Ze wordt aangevuld door haar zus Jennifer. "Papa is heel vroeg overleden en was gewoon een hele bijzondere man. Dit is een lang project geweest dus ik ben ontzettend blij en trots dat het uiteindelijk is gelukt. Maar tegelijkertijd ook verdrietig", aldus Jennifer.

Steun

Margaret Schuijlenburg zette zich bijna vier jaar in om het prieel te realiseren. "Na het overlijden van mijn zwager hebben we zo ontzettend veel steun gehad vanuit het dorp dat we iets terug wilden doen."

Lees ook: Santpoort neemt afscheid van bekende dorpsgenoot

Voor Sharon is het prieel precies waar haar vader voor stond. "Het was zijn motto om mensen bij elkaar te brengen. En dan is het wel heel mooi dat die tent er nu is."