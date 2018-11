15-jarig slachtoffer 'roversbende' was bijna jarig: "Wie doen zoiets?"

VELSEN - Zijn verjaardag had niet rotter kunnen beginnen. De vandaag vijftien jaar geworden Sebastiaan uit Velserbroek werd gisteravond rond etenstijd door maar liefst zeven jongens bedreigd en beroofd van tachtig euro. "Hij was helemaal overstuur. Wie doen zoiets?"

"Het was een rotnacht", vertelt moeder Brenda Hollander aan NH Nieuws. Haar zoon kwam gisteren in tranen thuis. "Hij vloog in mijn armen en zei: 'Ik ben mijn tachtig euro kwijt'. Ik snapte het eerst niet en vroeg of hij het was verloren, maar later bleek dat hij was overvallen."

De beroving gebeurde rond 18.00 uur, toen Sebastiaan met de fiets wilde oversteken op het kruispunt bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord.

Eerste salaris

"Hij had gym gehad en was via zijn vaders werk in Bloemendaal onderweg naar ons huis in Velserbroek", aldus zijn moeder. Toen hij stilstond, greep een van de zeven jongens hem bij zijn nek. "Ze wilden zijn geld. En de pech was: hij had net uitbetaald gekregen van zijn eerste baantje." Dus grabbelde Sebastiaan de zuurverdiende tachtig euro uit zijn portomonnee in zijn zak en gaf zijn 'flappies' aan een van de jongens, waarna ze wegvluchtten.

Brenda vindt het tijdstip bizar. "Zo vroeg op de avond. En wat heeft zo'n jonge van veertien normaal nou op zak? Waarom zou je hém willen overvallen?" Volgens Sebastiaans moeder kon hij de daders helder omschrijven. Zo zouden ze allemaal een zwart mondkapje op hebben gehad en één droeg sneakers met een oranje lintje eraan.

Redding

"Hij is snel naar huis geraced. Ik ben zo blij dat ze hem niet in elkaar hebben getrapt of neergestoken." Ze denkt dat het verstandig was dat haar zoon niet in discussie ging met de overvallers. Daarnaast was telefoon uitgevallen. "Ik belde hem precies om zes uur en kreeg dus geen gehoor. Als zijn telefoon was afgegaan, hadden de overvallers die zeker ook meegenomen. Sebastiaan is zo slim. Dat is zijn redding geweest."

Jarige jop

Een grote troost voor de Velserbroeker van nét vijftien was dat zijn zus vandaag uit Zwitserland is overgekomen, speciaal voor zijn verjaardag. "Hij was gisteravond heel erg overstuur, maar gelukkig gaan we bowlen met de familie."

De politie zoekt getuigen. Alle daders zijn tussen de zestien en twintig jaar, ongeveer 1,85 meter en hadden een capuchon op. Ze zouden zijn gevlucht in de richting van het marsmanplein.