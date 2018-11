Bewoners Kanaaldijk na dodelijk ongeluk: ''Er wordt hier standaard te hard gereden''

KOEDIJK - Bewoners van de Alkmaarse Kanaaldijk zijn erg geschrokken van het dodelijke ongeluk van vanmorgen. Een 24-jarige Pool kwam om het leven nadat hij met zijn auto het Noordhollandsch Kanaal inreed. "Er wordt gewoon te hard gereden."

Rond 05.30 uur reed de auto, vermoedelijk na een botsing met een betonblok, het Noordhollandsch Kanaal in. Dijkbewoners maken zich al langer druk om de snelheid waarmee er langs hun huis geraasd wordt. "Er wordt hier standaard te hard gereden", zegt Paul van der Ham, die al 47 jaar aan de dijk woont. "Je mag hier dertig, dat is een vreselijke snelheid voor zo'n lang stuk, maar er wordt hier tachtig en soms zelfs negentig gereden."

Heftig

Een andere buurtbewoner hekelt de weginrichting ook. "Ik heb bedenkingen bij die verkeersremmende maatregelen", vertelt hij. "Het is gelijk zo heftig, zo'n betonblok. Als ze dat van plastic maken dan gebeurt er misschien ook wel wat, maar niet dit."

Verkeersregels

"Als iedereen zich nou gewoon aan de regels houdt, dan is er niks aan de hand", stelt Van der Ham. Bij dit ongeluk wordt door buurtbewoners getwijfeld of dat gebeurd is. "Als je zo'n betonblok uit de grond rijdt, dan rijd je geen dertig."

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht door de politie.