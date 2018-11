Sportclub met ballen: Gouden sportkantine bij Victoria

HILVERSUM - De Hilversumse voetbalvereniging Victoria heeft sinds zaterdag een 'Gouden sportkantine'. In zo'n sportkantine worden er naast de gewone producten ook gezondere alternatieven aangeboden. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis ook achter toen hij een kijkje nam bij de officiële benoeming.

"Het is een vignet, een vaantje waarop vermeld staat dat je behoort tot de gouden voetbalkantines", legt Jennifer Ros horeca-manager van Victoria uit. Overigens spreekt Ros liever over een clubhuis dan over een kantine.

Jeugd geniet ook van gezonde broodjes

Niet alleen ouderen genieten van de gezonde broodjes en andere dingen bij Victoria, ook de kinderen kiezen sneller voor iets anders dan een broodje kroket, daar kwam Dennis achter. "Ik eet liever een broodje filet american, omdat ik het lekker vindt en ik eet liever een broodje kaas. Dat is namelijk gezond", vertellen Thijs en Joep.

Overigens, mensen die toch liever een broodje kroket of patatje willen hebben, die kunnen ook nog steeds bij Victoria terecht. Om 12.00 uur gaat de frituur aan.

