Vrijheid voor Volendamse zonder benen: hand-bestuurbare auto dankzij crowdfunding

VOLENDAM - Haar verloren zelfstandigheid terugkrijgen: dat was het grote doel van de crowdfundingsactie van Liza. Vorig jaar verloor ze beide benen na een meningokokkenbesmetting. Vandaag kon ze dan eindelijk haar hand-bestuurbare auto ophalen. "Dit is zo onwerkelijk", aldus vriendin Janine.

Het afgelopen jaar heeft Liza moeten leren hoe je je leven leidt als gehandicapte. Het zo afhankelijk zijn van anderen viel haar zwaar en om te helpen zette haar vriendin Janine een crowdfunding op. Het doel was om 25.000 euro op te halen voor een speciale auto.



Handbestuurbare auto

Binnen anderhalve lukte het Janine en Liza om het geld binnen te halen. Vandaag was het dan eindelijk zo ver: ze kon haar auto ophalen. De hand-bestuurbare auto is speciaal aangepast voor Liza, zodat zij de auto zonder haar benen kan besturen. ''Het is allemaal heel onwerkelijk voor haar'', vertelt Janine aan NHNieuws. ''Ze kan nu zelf bepalen waar ze heen wilt, zonder haar moeder te hoeven vragen of ze haar kan brengen''.

Rijden in de auto heeft ze nog niet gedaan; dat kan pas volgende week als ze haar rijbewijs heeft opgehaald. "Dan heeft ze de vrijheid die elke 24-jarige wilt hebben.''