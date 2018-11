Meer dan 20 jaar 'firefighter': Hoornse brandweermannen geridderd

HOORN - Vier brandweermannen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij al twintig jaar of langer vrijwillig bij de brandweer zijn en actief deelnemen aan de bestrijding van branden en rampen.

Simon Bok (30 jaar in dienst), Fokko Drijver (25 jaar in dienst), Willem Vierbergen (29 jaar in dienst geweest) en Charles Webster (22 jaar in dienst geweest), werden tijdens de korpsavond van de brandweer volledig verrast door de komst van burgemeester Jan Nieuwenburg. Die speldde hen de speciale onderscheiding op.



Apart

"Heel apart om dit mee te maken", zegt Simon Bok. "Ik kwam ooit bij de brandweer via mijn buurman, nu dertig jaar geleden. Ik werkte bij een chemisch bedrijf, en hij zei dat ze daarvan te weinig kennis in huis hadden en of ik bij de brandweer wilde komen. En dat heb ik gedaan."