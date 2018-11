Zilver Toussaint op 100m rugslag

Eerder in de week won Toussaint goud op de 50 meter rugslag.

En er was ook twee keer goud voor Nederandse zwemsters. Femke Heemskerk won de 200 meter vrij slag. De Nederlandse, die vrijdag ook al de beste was op de 400 meter, klokte 1.15,91. Sjöström was exact 1 honderdste langzamer: 1.51,92.

Kromowidjojo beslechtte de titanenstrijd op de 50 meter vlinder met iets groter verschil in haar voordeel. De drievoudig olympisch kampioene won in 24,51, Sjöström zwom naar het zilver in 24,58.