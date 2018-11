Deel dit artikel:













Beschonken Wijk aan Zeeër moet rijbewijs inleveren Foto: Archieffoto NH / Dennis Mantz

HEEMSKERK - Een hevig slingerende automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Heemskerk aangehouden door de politie. De 35-jarige Wijk aan Zeeër had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren.

De man viel op, omdat hij slingerend en met wisselende snelheden over Gerrit van Assendelftstraat reed. Na een blaastest bleek dat de bestuurder maar liefst vierenhalf maal het toegestane maximum had gedronken. De politie heeft proces verbaal opgemaakt.