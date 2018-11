Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IJmuidenaar (17) rijdt met brommer in op agent Foto: Archieffoto NH / Dennis Mantz

SANTPOORT-NOORD - Vrijdagavond is in Santpoort-Noord een 17-jarige IJmuidenaar met een bromfiets ingereden op een agent. Later op de avond heeft de jongen zich gemeld op het bureau.

Het gebeurde rond 20:20 uur op de Hagelingerweg in Santpoort, tijdens een verkeerscontrole. Agenten gaven de bestuurder van een verdachte bromfiets het stopteken, waarna hij inreed op de agent. De politieman kon net op tijd wegspringen en raakte daarbij niet gewond. Bromfiets

De bromfiets, die mogelijk is opgevoerd, is in beslag genomen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003