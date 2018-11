Deel dit artikel:













Den Helder krijgt 'eigen' marineschip Foto: Koninklijke Marine

DEN HELDER - Over vijf jaar ligt er een nieuw bevoorradingsschip in de haven van Den Helder: De Zr.MS. Den Helder. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Koninklijke Marine dat een oorlogsschip de naam Den Helder krijgt.

Volgens de Koninklijke Marine doet deze benaming 'recht aan de samenwerking tussen de stad en de marine'. Het nieuwe schip gaat in de toekomst andere marineschepen voorzien van brandstof, munitie en goederen. Hij zal vanaf 2023 de wereldzeeën bevaren. Het marineschip is het eerste schip in een reeks nieuwbouwprojecten.

