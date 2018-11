Dit is hoe de UvA Amsterdams meest complexe problemen tackelt

AMSTERDAM - |(AT5) Criminaliteit, diabetes en een hevig overspannen woningmarkt: Amsterdam kent tientallen hardnekkige problemen die zo complex zijn dat het stadsbestuur daar tot nu toe nog weinig grip op heeft weten te krijgen. Voor hulp kunnen zij sinds 2016 aankloppen bij het Institute for Advanced Study (IAS) van de UvA.

Het IAS is opgericht om mee te denken over de meest complexe vraagstukken in de stad. Het idee kwam volgens wetenschappelijk directeur Peter Sloot voornamelijk van burgemeester Eberhard van der Laan.

'In 2012 zijn wij met Eberhard van der Laan naar India gegaan en alle problemen die hij daar zag, herkende hij. Hij zei: ik heb twee grote universiteiten, hbo's en enorm veel kennis in de stad. Hoe kunnen zij mij helpen met de problemen die wij ook in Amsterdam hebben?'

Een unieke werkwijze

Wat het IAS onderscheidt van andere onderzoeksbureaus en instituten is de werkwijze die het hanteert. Het belangrijkste is dat IAS met verschillende wetenschappers naar hetzelfde probleem kijkt. Zo werkt Karien Stronks, zelf epidemioloog, samen met onder meer sociologen, psychologen en antropologen naar hoe diabetes kan worden bestreden.

Stronks: 'Tot nu toe hebben wij dat probleem bestudeerd vanuit verschillende disciplines, die werkte dan niet samen. Wat we nu met dit onderzoek doen is samen proberen die problematiek te ontrafelen.'

Beleid bepalen met computermodellen

Na de probleemanalyse wordt gekeken naar welk beleid het gewenste effect zal hebben op het probleem. Dit wordt heel precies uitgemeten aan de hand van speciale computermodellen. Op deze manier kwamen ze er in 2016 achter hoe de opsporingsdiensten een illegaal cannabisnetwerk het beste konden oprollen.

Door op diezelfde manier onderzoek te doen hopen ze bij het IAS complexe stedelijke vraagstukken op vrijwel ieder gebied te kunnen beantwoorden. Sloot: 'Amsterdam zit met heel veel grote vraagstukken. Om daar antwoord op te vinden hebben we computermodellen , nieuwe methodes en nieuwe wiskunde nodig: dat ontwikkelen wij hier. En ik denk dat het IAS, nu en in de toekomst, die vragen kan beantwoorden.'