Maritiem Centrum Egmond spectaculair geopend: ''Het wordt een stuk veiliger aan de kust''

EGMOND AAN ZEE - Geheel in stijl is vanmorgen het Maritiem Centrum Egmond feestelijk geopend. Uit een helikopter kwam een lid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) al abseilend de sleutel van het nieuwe moderne onderkomen brengen. De KNRM, de Reddingsbrigade en het historische vissersschip 'de Egmonder Pinck' zitten nu samen onder een dak.

Dat is uniek in Nederland. Want voorheen zaten de twee reddingsdiensten soms letterlijk en filguurlijk in elkaars vaarwater. Dat is nu anders. De pakken van de KNRM en de Reddingsbrigade hangen gebroederlijk naast elkaar. De diensten werken nu samen, waardoor het aan de kust en op zee een stuk veiliger wordt. ''Vroeger werkten we minder goed samen, maar tegenwoordig is dat gelukkig helemaal over'', vertelt Edwin Buis van de Reddingsbrigade Egmond. ''Nu we in dit nieuwe gebouw zitten, wordt dat alleen maar beter.''

Lees ook: Egmondse redders onder één dak: "Uniek in Nederland"

Veiligheid

Want waar de reddingsbrigade vooral op het strand actief is en waakt voor de veiligheid van zwemmers, verricht de KNRM vooral reddingen op zee. ''Als het hier braderie is in de zomer is het ongelofelijk druk. Om dan met onze boot door het verkeer te komen duurt dat wel even. Als wij op dat moment met de waterscooters van de reddingsbrigade snel de zee op kunnen, dan komt dat de veiligheid zonder meer ten goede'', aldus Henk Biesboer van de KNRM.

Lees ook: Nieuw huis voor Egmonder Pinck: "Het is een enorme ruimte geworden"

Het hart van het gebouw is de brug op de eerste verdieping, waardoor het nu ook mogelijk is om over zee uit te kijken. En dat is volgens Biesboer wel zo handig. ''Ons vorige verblijf zat op de begane grond. We hadden alleen zicht op de duinen. Dat is nu anders. We kunnen ons werk zo prima doen.''

Hulp

De verbouwing is ook dankzij de hulp van vrijwilligers tot stand gekomen. Zo'n 160 sponsoren hebben hun steentje bijgedragen, zowel in financiële zin als in natura.

''Een wegenbouwer heeft bijvoorbeeld al het straatwerk gedaan. Er is iemand die heeft de keuken gesponserd. Een schilder heeft het hele gebouw van binnen geschilderd. Er zijn heel veel voorbeelden en het is hartverwarmend.''