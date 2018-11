Deel dit artikel:













Terugkijken: NH Events bij de feestelijke opening van de Westfrisiaweg Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Jarenlang heeft het voor overlast gezorgd in de regio, maar nu is hij af: de Westfrisiaweg. NH Events is om 10.55 uur live bij de opening.

Wat hebt je altijd al willen doen op een weg, in een tunnel of op een rotonde waar nog geen verkeer rijdt? Dit vroeg de provincie begin dit jaar aan omwonenden van het project N23 Westfrisiaweg, waar een top 10 van werd samengesteld. Er worden verschillende evenementen op de nieuwe N194 en N307 georganiseerd, zoals de wegen straks gaan heten. Op zaterdag 10 november wordt het oostelijk deel geopend en gevierd. NH Events is live bij de opening, waar we kunnen zien welke ludieke ideeën er worden uitgevoerd.