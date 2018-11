Eerste zorgpremies bekend: lichte stijging, maar minder dan verwacht

NOORD-HOLLAND - De zorgpremie gaat volgend jaar minder omhoog dan de tien euro per maand die het ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. De premie van Menzis en VGZ stijgen respectievelijk met 3 euro en 4,75 euro.

De premies van CZ, Menzis en VGZ, drie van de vier grootste zorgverzekeraars, verschillen sterk. Het gaat om de premie voor de standaard basisverzekering, met een eigen risico van 385 euro.

De premie van VGZ stijgt 4,75 euro, naar 120,95 euro. Bij Menzis is de toename het kleinst, van 119 naar 122 euro. De premie van CZ stijgt het hardst, de premie gaat 8,55 euro per maand omhoog: van 116,25 naar 124,80 euro per maand.

Om een verdere verhoging te voorkomen, moeten de verzekeraars volgens De Volkskrant een flinke greep doen in hun reserves. CZ legt 97 miljoen euro bij, VGZ 90 miljoen en Menzis 50 miljoen.